«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре

Фото pixabay.com

Петицию о выплате пособия на детей до 16 лет подписали уже более 270 тысяч человек; родители утверждают, что «сборы в школу буквально разорили их».

Российские родители жалуются на огромные расходы, связанные со сбором детей в школу. Многим пришлось брать деньги в кредит, чтобы приобрести канцелярские товары и форму. Об этом мама школьника написала в комментарии под петицией о выплате осенью дополнительного пособия.

«Я взяла кредит, чтобы собрать детей в школу, разве это допустимо?! Цены конские, всё только дорожает...», — посетовала Анастасия.

Женщину поддержали и другие комментаторы. Родители сошлись во мнении, что в этом году сборы детей на учёбу особенно сильно ударили по семейному бюджету, поскольку из-за коронавируса многие лишились работы.

Под петицией мамы и папы школьников обращаются к правительству страны с просьбой «услышать их мольбы».

«В сентябре нас не услышали. Но это не значит, что проблема исчерпала себя. Денег у нас как не было, так и нет. Поэтому если выплату дадут в октябре, это будет огромная помощь государства семьям с детьми», — высказала мнение Наталья Соболева.

Напомним, ранее мама школьницы пожаловалась на отсутствие денег на сборы ребёнка на занятия — в итоге одноклассники высмеяли девочку за старый ранец.