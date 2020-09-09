Ярая сторонница ЗОЖ Тина Канделаки призналась в дурных привычках

Фотографии из аккаунта tina_kandelaki в Instagram

Телеведущая рассказала о своих вредных привычках; по мнению Канделаки, её образ жизни можно считать образцовым.

Тина Канделаки призналась во вредных привычках. Свою исповедь телеведущая опубликовала в личном аккаунте Instagram.

Своими самыми вредными привычками Тина Канделаки считает страсть к вину и кофе.

«Согласитесь, фото с бокалом вина в моих руках выглядит удивительно? <...> если вы считаете вино и кофе вредными привычками, то они у меня есть», — призналась телеведущая.

При этом она отметила, что позволяет себе не более двух чашек чёрного кофе в день и двух бокалов вина в неделю. Допустимую дозировку Канделаки определила с помощью специального генетического теста.

Телеведущая также подчеркнула, что, учитывая, сколько времени и сил она тратит на занятия спортом, даже с учётом этих маленьких вредных шалостей её «образ жизни вполне можно рекомендовать множеству людей».

Напомним, вчера Тина Канделаки раскрыла секреты своей неувядающей молодости.