Ярая сторонница ЗОЖ Тина Канделаки призналась в дурных привычках
Фотографии из аккаунта tina_kandelaki в Instagram
Телеведущая рассказала о своих вредных привычках; по мнению Канделаки, её образ жизни можно считать образцовым.
Тина Канделаки призналась во вредных привычках. Свою исповедь телеведущая опубликовала в личном аккаунте Instagram.
Своими самыми вредными привычками Тина Канделаки считает страсть к вину и кофе.
«Согласитесь, фото с бокалом вина в моих руках выглядит удивительно? <...> если вы считаете вино и кофе вредными привычками, то они у меня есть», — призналась телеведущая.
При этом она отметила, что позволяет себе не более двух чашек чёрного кофе в день и двух бокалов вина в неделю. Допустимую дозировку Канделаки определила с помощью специального генетического теста.
Телеведущая также подчеркнула, что, учитывая, сколько времени и сил она тратит на занятия спортом, даже с учётом этих маленьких вредных шалостей её «образ жизни вполне можно рекомендовать множеству людей».
Напомним, вчера Тина Канделаки раскрыла секреты своей неувядающей молодости.
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