За отравление 36 школьников муниципальное предприятие заплатило 15 тысяч рублей

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Cуд в Самаре принял решение по делу о массовом отравлении школьников; наказали за ЧП замдиректора муниципального предприятия "Хлебосол".

Вердикт по уголовному делу зачитали в суде Ленинского района столицы 63-го региона. Заместителю руководителя МП "Хлебосол", которое организовывало в школе обеды, назначили штраф в 15 тысяч рублей, сообщает sova.info.



В ноябре 2018 года острое кишечное заболевание диагностировали у 36 учеников.



- Нас отвезли в больницу имени Семашко. Сделали анализы, нашли кишечную палочку. Причем она в семье была только у девочек. Всего у нас с мужем пять детей. Аня и Маша учились во вторую смену и накануне поели в школьной столовой, — рассказывала позже суду мама отравившихся учениц Мария.



После этой истории в школе начались серьезные проверки.



- У учебного учреждения был заключен договор на организацию питания с муниципальным предприятием "Хлебосол". И руководство школы неоднократно направляло на это предприятие жалобы. В их числе были грязная посуда, отсутствие у сотрудников столовой медицинских книжек и прививок, а также многое другое, — сообщал на суде представитель прокуратуры Ленинского района Самары.



Дальше — больше. Роспотребнадзор нашел в столовой разные бактерии. А кроме этого выяснилось, что кондитер перенесла дизентерию.



