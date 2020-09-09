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За отравление 36 школьников муниципальное предприятие заплатило 15 тысяч рублей

сегодня 04:21

Фото sova.info

Cуд в Самаре принял решение по делу о массовом отравлении школьников; наказали за ЧП замдиректора муниципального предприятия "Хлебосол".

Вердикт по уголовному делу зачитали в суде Ленинского района столицы 63-го региона. Заместителю руководителя МП "Хлебосол", которое организовывало в школе обеды, назначили штраф в 15 тысяч рублей, сообщает sova.info.

В ноябре 2018 года острое кишечное заболевание диагностировали у 36 учеников.

- Нас отвезли в больницу имени Семашко. Сделали анализы, нашли кишечную палочку. Причем она в семье была только у девочек. Всего у нас с мужем пять детей. Аня и Маша учились во вторую смену и накануне поели в школьной столовой, — рассказывала позже суду мама отравившихся учениц Мария.

После этой истории в школе начались серьезные проверки.

- У учебного учреждения был заключен договор на организацию питания с муниципальным предприятием "Хлебосол". И руководство школы неоднократно направляло на это предприятие жалобы. В их числе были грязная посуда, отсутствие у сотрудников столовой медицинских книжек и прививок, а также многое другое, — сообщал на суде представитель прокуратуры Ленинского района Самары.

Дальше — больше. Роспотребнадзор нашел в столовой разные бактерии. А кроме этого выяснилось, что кондитер перенесла дизентерию.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя "Хлебосола" по производству Валентины Сиротиной. Она сама, впрочем, заявляла, что не виновата. Будет ли приговор обжалован — пока не сообщается.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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