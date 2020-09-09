За смерть горняков шахта в Кузбассе заплатит почти пять миллионов рублей

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Семьям погибших в Кемеровской области горняков будет выплачена компенсация от компании; на каждого по 2,3 миллиона.

Семьи двух погибших шахтёров «Чертинской-Коксовой» получат социальные выплаты от угольной компании. Размер каждой выплаты составит 2,3 миллиона рублей.

Такую информацию озвучили в департаменте угольной промышленности Кузбасса, сообщает ТАСС. Общая сумма выплаты состоит из расходов на погребение и установку памятника, а также единовременных выплат каждому члену семьи погибшего. Кроме того семьям будет оказана материальная помощь из бюджета Беловского городского округа, на территории которого работает предприятие.

Напомним, после обрушения на шахте СК возбудил уголовное дело.