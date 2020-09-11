Замдиректора новосибирской школы украла выделенные на учебники деньги

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В Новосибирске осудили заместителя директора школы, укравшую выделенные на учебники и мебель деньги; женщина получила условный срок.

К четырём годам лишения свободы условно приговорил суд в Новосибирске заместителя директора школы № 211 им. Л.И. Сидоренко. Её признали виновной в хищении денежных средств школы в особо крупном размере. Средства выделялись на проведение ремонтов и закупку учебной литературы, рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что с 2016 по 2019 год сотрудница школы похитила более 2,9 млн рублей.

«В сети интернет она подыскивала организации, осуществляющие через интернет-магазин оптово-розничные продажи учебников, учебной литературы, мебели, бытовой и электронной техники. Потом изготовляла оттиски печатей этих организаций и подделывала документы о поставках товаров. Акты женщина подписывала у директора школы, а также ставила фиктивную подпись от имени начальника отдела мониторинга, планирования и контроля по исполнению бюджета учреждений образования Калининского района», — объяснили в пресс-службе прокуратуры.

После документы передавались для расчётов с «контрагентами».

Средства перечислялись на расчётные счета организаций, указанные в представленных фиктивных договорах и спецификациях, а денежные средства в дальнейшем похищались.

«На похищенные бюджетные денежные средства подсудимая приобретала мебель, бытовую и компьютерную технику, а также тратила их на личные нужды», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что имущество, добытое преступным путём, конфисковано в доход государства.

Напомним, ранее условный срок получила сибирячка, укравшая у труженицы тыла путинскую выплату.