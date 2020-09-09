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Запретная любовь: 14-летняя девочка из Новосибирска забеременела от 22-летнего соседа

сегодня 03:37

Фото из социальных сетей

Девочка забеременела от 22-летнего мужчины; семье не хватает денег на жизнь, а на будущего отца могут завести уголовное дело.

В отношении 22-летнего новосибирца Павла Р. могут возбудить уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней. 14-летняя девочка, как сообщает источник Сиб.фм, забеременела от него.

Девушка живёт в неблагополучной семье на иждивении престарелой бабушки. С Павлом Р. школьница общалась на протяжении последнего года. Сейчас она на четвёртом месяце беременности.

Павел Р. (слева) ведёт довольно весёлый образ жизни, несмотря на предстоящее отцовство

Сейчас запретными отношениями взрослого мужчины и ребёнка занимаются органы опеки. Семья школьницы уже приняла решение, что она будет рожать.

Напомним,

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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