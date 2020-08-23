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Здоровый гардероб: врач-гастроэнтеролог назвала вредную для организма одежду

сегодня 15:51

Фотографии с сайта pixabay.com

Врач рассказала, какую одежду вредно носить; гастроэнтеролог дала рекомендации людям с определёнными заболеваниями.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала вредную для здоровья одежду. Слова врача приводит радио Sputnik.

По мнению Нурии Диановой, облегающее платье, узкие брюки, джинсы с завышенной талией, тугой пояс – всё это давит на желудочно-кишечный тракт. Давление незаметно, когда человек стоит или двигается, но стоит ему присесть, и оно значительно усиливается.

«Гастрит – это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно идёт давление на желудок. Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу», – объяснила доктор.

Речь шла, безусловно, не только о женщинах, но и о мужчинах. Обтягивающая одежда не рекомендуется при эрозии, язвах и рефлюксах.

Напомним, 23 августа врач назвал первые симптомы гастрита.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

здоровье
одежда
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советы
гастрит
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