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Жестокий водитель бросил животное умирать: косулю сбили на дороге в Барнауле

сегодня 20:43

Фотографии с сайта pixabay.com и из группы организации «Ноев ковчег» в соцсети «В контакте»

Косуля попала на операционный стол ветврача с несколькими открытыми и закрытыми переломами; операция длилась 4 часа.

Косулю сбили и бросили на дороге в Барнауле. Дикое животное со сложными переломами попало к ветеринарам. Об этом сообщили в краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

У копытного, которое привезли ветврачу представители Минприроды, зафиксировали два открытых и два закрытых перелома.

В организации отметили, что косуле провели срочную операцию. Она длилась 4 часа.

«Собрали, насколько возможно. Сейчас она отошла от наркоза, пищит. Прогноз делаю очень осторожный, так как конечности могут не срастись на фоне стресса. Планируем передать её на Страусиное ранчо, куда попадают все наши пациенты», – рассказал ветврач и руководитель организации Артём Кучер.

Он добавил, что сегодня ему сообщили об ещё одной пострадавшей косуле в Фирсово. Но пока неизвестно, привезут её или нет. В данный момент в клинике на лечении находятся также две совы, коршун и канюк.

Напомним, 11 июля браконьер голыми руками убил косулю в заказнике Новосибирской области.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

животные
фото
Барнаул
жестокость
косуля

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