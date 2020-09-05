Жительница Новосибирска впервые за 26 лет увидела доброго водителя автобуса

Фото из социальных сетей

Сибирячка приехала в Кемерово, и увидела, как водитель автобуса помогает бабушке забраться по ступеням; по её словам, за 26 лет проживания в Новосибирске она ни разу не видела таких добры и сострадания со стороны шофёров.

Женщина из Новосибирска, приехавшая в Кемерово, заявила, что впервые за 26 лет увидела доброго водителя. Об этом сибирячка Ирина Щербакова рассказала в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте». По её словам, за всё время жизни в Новосибирске она не видела сострадания и доброты со стороны водителей автобусов.

«Сегодня была в Кемерово и видела, как водитель автобуса, на совершенно пустой остановке, вышел и помогал зайти в автобус бабушке инвалиду на ходунках. Я в шоке. У нас за 26 лет проживания в городе ни разу не видела проявления сострадания и человеческих чувств. Я готова Аплодировать стоя водителю, жаль не разглядела номер автобуса и маршрута. Видела на Южном, недалеко от ул. Автозаводской», — пишет женщина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Комментаторы отнеслись к высказыванию Ирины Щербаковой неоднозначно. Однако большинство её поддержали.

«Значит остались в этом мире ещё люди которые могут и хотят помогать другим, которые в этом нуждаются, это очень хорошо, что водитель автобуса помог этой бабушке», — пишет Анастасия Зуева.

Напомним, в начале сентября жительницу Новосибирска зажало дверями автобуса.