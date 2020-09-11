144 смерти за сутки: коронавирус в России на 17 сентября
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
5762 новых случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки; в стационарах умерли 144 пациента.
За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.
🔸 Москва — 730
🔸 Санкт-Петербург — 211
🔸 Московская область — 177
🔸 Ростовская область — 171
🔸 Нижегородская область — 166
🔸 Ставропольский край — 138
🔸 Свердловская область — 126
🔸 Самарская область — 125
🔸 Ульяновская область — 125
🔸 Кемеровская область — 125
🔸 Воронежская область — 115
🔸 Саратовская область — 107
🔸 Оренбургская область — 101
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Волгоградская область — 98
🔸 Пензенская область — 97
🔸 Краснодарский край — 93
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Архангельская область — 83
🔸 Иркутская область — 77
🔸 Ханты-Мансийский АО — 76
🔸 Республика Крым — 75
🔸 Мурманская область — 73
🔸 Челябинская область — 72
🔸 Удмуртская Республика — 70
🔸 Республика Коми — 69
🔸 Республика Саха (Якутия) — 69
🔸 Приморский край — 68
🔸 Пермский край — 67
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65
🔸 Алтайский край — 64
🔸 Республика Калмыкия — 63
🔸 Кировская область — 62
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 62
🔸 Хабаровский край — 61
🔸 Тюменская область — 57
🔸 Томская область — 53
🔸 Забайкальский край — 52
🔸 Республика Ингушетия — 49
🔸 Брянская область — 48
🔸 Орловская область — 48
🔸 Астраханская область — 48
🔸 Омская область — 48
🔸 Белгородская область — 47
🔸 Костромская область — 47
🔸 Новосибирская область — 47
🔸 Ярославская область — 46
🔸 Ленинградская область — 46
🔸 Вологодская область — 45
🔸 Магаданская область — 45
🔸 Ивановская область — 44
🔸 Республика Бурятия — 44
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41
🔸 Республика Алтай — 41
🔸 Калужская область — 40
🔸 Республика Карелия — 39
🔸 Липецкая область — 34
🔸 Тамбовская область — 33
🔸 Калининградская область — 33
🔸 Республика Тыва — 33
🔸 Сахалинская область — 33
🔸 Владимирская область — 32
🔸 Курская область — 32
🔸 Тульская область — 32
🔸 Республика Северная Осетия — 32
🔸 Рязанская область — 31
🔸 Республика Башкортостан — 31
🔸 Республика Мордовия — 31
🔸 Республика Хакасия — 31
🔸 Новгородская область — 30
🔸 Курганская область — 30
🔸 Псковская область — 29
🔸 Амурская область — 28
🔸 Камчатский край — 28
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Тверская область — 24
🔸 Республика Татарстан — 23
🔸 Республика Адыгея — 20
🔸 Республика Марий Эл — 20
🔸 Севастополь — 20
🔸 Смоленская область — 9
🔸 Еврейская АО — 9
🔸 Чеченская Республика — 5.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.
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