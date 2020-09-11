144 смерти за сутки: коронавирус в России на 17 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

5762 новых случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки; в стационарах умерли 144 пациента.

За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.

🔸 Москва — 730

🔸 Санкт-Петербург — 211

🔸 Московская область — 177

🔸 Ростовская область — 171

🔸 Нижегородская область — 166

🔸 Ставропольский край — 138

🔸 Свердловская область — 126

🔸 Самарская область — 125

🔸 Ульяновская область — 125

🔸 Кемеровская область — 125

🔸 Воронежская область — 115

🔸 Саратовская область — 107

🔸 Оренбургская область — 101

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Волгоградская область — 98

🔸 Пензенская область — 97

🔸 Краснодарский край — 93

🔸 Республика Дагестан — 85

🔸 Архангельская область — 83

🔸 Иркутская область — 77

🔸 Ханты-Мансийский АО — 76

🔸 Республика Крым — 75

🔸 Мурманская область — 73

🔸 Челябинская область — 72

🔸 Удмуртская Республика — 70

🔸 Республика Коми — 69

🔸 Республика Саха (Якутия) — 69

🔸 Приморский край — 68

🔸 Пермский край — 67

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65

🔸 Алтайский край — 64

🔸 Республика Калмыкия — 63

🔸 Кировская область — 62

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 62

🔸 Хабаровский край — 61

🔸 Тюменская область — 57

🔸 Томская область — 53

🔸 Забайкальский край — 52

🔸 Республика Ингушетия — 49

🔸 Брянская область — 48

🔸 Орловская область — 48

🔸 Астраханская область — 48

🔸 Омская область — 48

🔸 Белгородская область — 47

🔸 Костромская область — 47

🔸 Новосибирская область — 47

🔸 Ярославская область — 46

🔸 Ленинградская область — 46

🔸 Вологодская область — 45

🔸 Магаданская область — 45

🔸 Ивановская область — 44

🔸 Республика Бурятия — 44

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41

🔸 Республика Алтай — 41

🔸 Калужская область — 40

🔸 Республика Карелия — 39

🔸 Липецкая область — 34

🔸 Тамбовская область — 33

🔸 Калининградская область — 33

🔸 Республика Тыва — 33

🔸 Сахалинская область — 33

🔸 Владимирская область — 32

🔸 Курская область — 32

🔸 Тульская область — 32

🔸 Республика Северная Осетия — 32

🔸 Рязанская область — 31

🔸 Республика Башкортостан — 31

🔸 Республика Мордовия — 31

🔸 Республика Хакасия — 31

🔸 Новгородская область — 30

🔸 Курганская область — 30

🔸 Псковская область — 29

🔸 Амурская область — 28

🔸 Камчатский край — 28

🔸 Чувашская Республика — 27

🔸 Тверская область — 24

🔸 Республика Татарстан — 23

🔸 Республика Адыгея — 20

🔸 Республика Марий Эл — 20

🔸 Севастополь — 20

🔸 Смоленская область — 9

🔸 Еврейская АО — 9

🔸 Чеченская Республика — 5.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.