Аномальное тепло пообещал Сибири главный метеоролог России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Аномально теплые дни прогнозируют в нескольких регионах России в ближайшее время; в список попала и Сибирь.

Аномально тёплая погода ожидает жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Температура в этих регионах будет выше нормы на 3-10 градусов.

«Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днём. Для нас это кажется не очень тёплой погодой, но для местных жителей — более чем. Это очень высокая температура», — сообщил он.

Также аномальное тепло в ближайшие дни прогнозируют в Приморском крае, Амурской области.

«В Приморье хорошая погода, показатели 24-25 градусов, в Амурской области — выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса», — отметил метеоролог.

Напомним, новосибирские синоптики пообещали городу ливни и штормовой ветер.