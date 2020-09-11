Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября

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ПФР продолжит осуществлять автоматическое продление выплат до 1 октября; факт получения пенсии по-прежнему подразумевается по умолчанию.

В Пенсионном фонде продолжат продлевать ряд выплат в проактивном режиме до 1 октября 2020 года. Автоматическое продление затронет выплаты пенсии по доверенности сроком действия более одного года и выплаты социальной пенсии по месту фактического проживания. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ПФР.

Ранее выплаты продлевались автоматически до 31 августа, но теперь срок увеличен до 1 октября.

В ПФР также напомнили, что в некоторых случаях пенсионер может оформить доверенность на получении пенсии на другого человека.

«Заверить документ можно у нотариуса; у глав районных поселений и специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления, если в поселке нет нотариуса; на работе или у главврача лечебного учреждения, если пенсионер находится на лечение в стационаре. При этом

срок ее действия определяется самим пенсионером. Если доверенность выдается более чем на один год, то в этом случае пенсию будут

доставлять в течение всего срока действия документа», – говорится в сообщении.

Но при этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии.

«До конца сентября данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, а выплата пенсии по доверенности продлевается даже по истечении выплатного периода», – добавили в пресс-службе.

Также ПФР автоматически продлевает и выплату социальной пенсии гражданам, у которых нет зарегистрированного места жительства в России. То есть пенсия таким получателям продлевается без дополнительного предоставления личного заявления, которое подтверждает фактическое место жительства.



«Также напоминаем, что до 1 октября органы ПФР в проактивном режиме продолжают продлевать выплаты инвалидам и ежемесячную выплату из средств материнского капитала», – заключили в пресс-службе.



Напомним, предпенсионеры могут рассчитывать на несколько льгот. Уволенные граждане предпенсионного возраста имеют право претендовать на досрочную пенсию.