Больничный киберпанк: новосибирцев возмутили огромные очереди в поликлиниках

Фото и видео Софии Березовской/МК в Новосибирске и из группы «Типичная Затулинка» в соцсети «Вконтакте»

Очереди в поликлиниках – привычное дело для новосибирцев, но сегодня, 17 сентября, горожанам пришлось часами ждать, чтобы получить талон к врачу; ситуация с очередями произошла в нескольких медучреждениях города.

В поликлиниках Новосибирска образовались огромные очереди сегодня, 17 сентября. В двух разных учреждениях горожане часами ожидали приёма специалиста. О нововведениях Минздрава написали в издании «МК в Новосибирске».

В поликлинике №27 в Заельцовском районе запустили новую систему получения талонов: теперь получить направление к врачу можно с помощью терминала. Но это не помогло решить проблему очередей, а только усугубило её.

Своей очереди за получением направления ждали сотни новосибирцев. Получив талон, они ожидали, когда электронное табло пригласит их к регистратуре, но из-за зависающих компьютеров и терминала процесс растянулся на часы. Трудности с техникой возникли и у пожилых людей, которым на помощь приходили другие пациенты.

Очевидцы сообщают, что работать должны были два терминала, но один из них, к сожалению, потух прямо в процессе работы.

«Да, Вы не один тут, берите талон и займите очередь! У нас компьютеры висят, времени нет», – отвечает ему уставшая женщина за стойкой регистратуры.

К слову, чтобы сдать анализы, приходится также ждать часами в очереди.

«Да тут я буду четыре часа стоять в очереди!» – восклицает хромая женщина, уставшая ждать возможности попасть к врачу.

«Мы два часа сидим, и что?» – откликаются пенсионерки.

Гардеробщица больницы рассказала, что не так давно из-за новой системы разгорелся скандал: терминалы отключились на два часа.

«Программист подходит через каждые полчаса, чинит там что-то, а потом все по новой».

Все сотрудники и пациенты поликлиники говорят об одном: с такой программой – одна нервотрепка. Очереди стали больше, чем раньше, потому что система не отлажена.

Очевидно, что новая электронная система оказалась не готова к эксплуатации. Неизвестно, сколько ещё времени сотням пациентов придётся оставлять часы своей жизни в очередях: сначала на регистратуре, а затем перед кабинетом врача.

«Вы издеваетесь, так полтора часа стоять? В регистратуру! У меня муж инвалид, я не могу его одного оставлять надолго», – возмущается подошедшая пациентка.

Стоит помнить, что среди пациентов – десятки пожилых людей, а пандемия коронавируса никуда не исчезла. Страшно себе представить, к чему могут привести такие многочасовые очереди в поликлиниках в условиях сохраняющейся угрозы инфекции.

В группе «Типичная Затулинка» в соцсети «Вконтакте» новосибирцы также пожаловались на большие очереди. На этот раз горожане ждали приёма врача в 22 поликлинике.

Как сообщили очевидцы, в одном кабинете принимают сразу два участка. Другие затулинцы объясняют, что такие очереди образуются из-за того, что в районе заболели одновременно слишком много детей.

В любом случае, очереди в медучреждениях не должны становиться проблемами больных граждан, которые рискуют заразиться другими инфекциями, контактируя с остальными посетителями.

Напомним, довольно часто новосибирцам приходится стоять в очереди в самых разных учреждениях города. В конце августа сотни охотников не могли сутками получить разрешение к новому сезону.