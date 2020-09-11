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Часть родителей не смогут получить детские пособия из-за новых правил

сегодня 12:33

Фото с сайта pixabay.com

Новые правила начисления детских пособий начнут действовать в октябре; изменения затронут внедрение единой платёжной системы.

Правила начисления детских пособий изменятся с 1 октября. По ним деньги от государства можно будет получить только на карту «Мир».

Переход на национальную платёжную систему планировали осуществить ещё в июле, но позже продлили до октября. Через две недели получать пособия через банк смогут только владельцы карты «Мир». Родителям необходимо успеть оформить себе новые банковские карты и сообщить данные работодателю, в отделения ПФР и соцзащиты.

Изменения касаются следующих пособий:

- Еединовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Для тех, кто не заинтересован в оформлении новой банковской карты, предлагают получать деньги почтовым переводом или наличными.

Напомним, срок подачи заявлений на путинские 10 000 истекает в конце сентября.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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