Четверо погибли и двое пострадали на пожаре в частной клинике в Красноярске

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Пожар произошёл в частной наркологической клинике в Красноярске; возбуждено уголовное дело.

В Красноярске минувшей ночью произошёл смертельный пожар. Четыре человека погибли, двое пострадали при возгорании в частной наркологической клинике, сообщает МЧС России.

Информация о возгорании в клинике, расположенной по адресу проспект Мира, дом 115а, поступила в 03.46 четверга по местному времени. Очаг пожара площадью десять квадратных метров находился в кабинете на первом этаже.

Из клиники эвакуировали 16 человек, для их обогрева на место происшествия направили автобус.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём или неисправности электрооборудования.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, в Новосибирской области при пожаре в частном доме пострадали четыре человека.