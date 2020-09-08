Что делать, если черная кошка перебежала дорогу: самая мрачная из примет

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Стоит ли реально паниковать, увидев кошку черной масти; что делать, если магическое животное перебежало дорогу.

Современные люди, как и их предки много лет назад, считают, что черный кот, перебежавший дорогу, предвещает опасность. Многие особенно пугаются такой встречи, так как считают, что она сулит неудачу на важном мероприятии. Однако не стоит паниковать, увидев кошку черной масти.

Сосредоточьтесь на животном, посмотрите, в каком направлении оно двигалось. Если перешло дорогу слева направо, это будет означать, что оно принесло на своих лапах удачу, а значит, день пройдет легко и беззаботно. Если же кот или кошка черной масти перебежали) дорогу справа налево, тем самым неся неудачу, все равно не стоит переживать — достаточно будет вспомнить защитные обряды или молитву, которая поможет избежать неприятностей.

Что делать, если черная кошка перебежала дорогу машине?

Остановиться и перекрутить головной убор. Если его нет, повязать на голову палантин. На всех стеклах в правом верхнем углу при этом нужно нарисовать крест, например, маркером или губной помадой.

Еще наши прадеды считали, что запугать или сбить с толку нечистую силу, которая прячется в черной кошке, можно одним простым, но очень эффективным способом. Пройти участок дороги, который перебежало животное, спиной вперед. Считалось, что такие действия запутывают нечистого, и человек не попадает под его злые чары.

Крест считается у славян одним из самых сильных оберегов против нечистой силы, поэтому, чтобы нейтрализовать ее действие, можно, проходя дорогу, скрестить средний и указательный палец сначала на левой, а затем на правой руке.

Что делать, если черная кошка перебежала дорогу 2 раза?

Взять сухую ветку березы или осины, сломать ее посередине и сказать: «Нечистой силе путь закрываю, себе открываю» и, держа прутики в обеих руках, пройти дорогу.

Еще один простой ритуал, знакомый с детства каждому человеку, используется на запутывание и обман нечистой силы.

Древние славяне считали, что если это животное перешло дорогу, достаточно прочитать молитву, покрутится на левой пятке десять раз и спокойно идти дальше.

Такой нехитрый обряд запутает нечисть, она посчитает, что, повернувшись, человек пошел назад, и больше не будет ему мешать.

Совершив один из этих ритуалов, можно больше не бояться неудач.

А вообще, по большому счёту, хочется отметить, что не следует обижать этих животных, ведь они не несут опасности, а лишь предупреждают о ней. Еще одной особенностью данной приметы является то, что если кошка просто вышла навстречу или начала ласково тереться об ноги, это говорит о том, что стоит ждать внезапной радости, например повышение по службе или прибавление в семье.

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