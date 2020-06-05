Дальнобойщица-красотка из Красноярска взорвала Instagram: 6 самых горячих фото сибирячки

Фото из Instagram Ульяны Королёвой

Жительница Красноярска Ульяна Королёва работает дальнобойщиком и выглядит как модель гламурного журнала; недавно девушка с необычной профессией стала местной знаменитостью, а Сиб.фм решил показать читателям десять самых жарких фото Ульяны.

Ульяна Королёва из Красноярска работает грузчиком и дальнобойщиком. После того как у неё взял интервью телеграм-канал «Бал дебютанток», девушка проснулась местной знаменитостью. Количество подписчиков в Instagram растёт, как и число восхищённых красотой девушки комментаторов. Каждый пост Ульяны Королёвой набирает сотни лайков.

Сибирячка регулярно делится фото и видео со своей работы. Чаще всего это снимки из кабины грузового автомобиля.

А тут Ульяна пишет, что некоторые подписчики обвиняют её в том, что она не работает и посвящает всё время только себе. После кадров из машины и рассказа о работе грузчиком в это верится с трудом.

Кстати, Ульяна Королёва не всегда была дальнобойщиком. Когда-то она мечтала стать ветеринаром, потом отучилась на пиарщика, а затем и вовсе на педагога. Более того, становиться дальнобойщиком изначально сибирячка даже не планировала. А ещё иногда Ульяна публикует уж очень жаркие фотосессии с озера.

Такие кадры вызывают восторг у подписчиков девушки. А вот ещё один фотосет с побережья:

В интервью Ульяна рассказала, что мечтает накопить денег на фуру, но и без неё она уже ходила до Москвы, по территории Красноярского края и в соседние регионы. Сибирячка воспитывает трёх девочек, а раньше очень увлекалась кондитерским мастерством.