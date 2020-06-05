Дальнобойщица-красотка из Красноярска взорвала Instagram: 6 самых горячих фото сибирячки
Фото из Instagram Ульяны Королёвой
Жительница Красноярска Ульяна Королёва работает дальнобойщиком и выглядит как модель гламурного журнала; недавно девушка с необычной профессией стала местной знаменитостью, а Сиб.фм решил показать читателям десять самых жарких фото Ульяны.
Ульяна Королёва из Красноярска работает грузчиком и дальнобойщиком. После того как у неё взял интервью телеграм-канал «Бал дебютанток», девушка проснулась местной знаменитостью. Количество подписчиков в Instagram растёт, как и число восхищённых красотой девушки комментаторов. Каждый пост Ульяны Королёвой набирает сотни лайков.
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Она — отражение тебя, когда хочется быть с ней, говорить. Она умная, весёлая, язва. Да, язва ещё та! Но её мысли о жизни, как она видит мир, что хочет воплотить в жизнь, её планы, как спасти мир, оставить какой то след после себя... поражают тебя, ты читаешь её слова, как заворожённый... Параллельно открыв её фото.. Зелёные с искринкой глаза, улыбку с ямочками... И ясно понимаешь, что она не фальшивка... Что тебе с ней интересно, не надоедает, она может быть другом, поиграть с тобой в "психолога", поязвить, насмешить, дать крылья в полёт и сжечь их, чтобы ты падал... Иногда ловил себя на мысли, что не могу ей написать.. Попросту перебирая все темы в голове, я как мальчишка не знаю с чего начать, и в конце концов шлю её любимый смайлик, а она с иронией пишет: "Я так понимаю, разговор начат". Улыбается, я чувствую её улыбку, мне становится тепло... даже через экран... "Как ты?" — вроде бы простые слова от неё, а приносят наслаждение твоему сердцу. Ты понимаешь, что именно она должна быть с тобой, она поддержит, она сведёт с ума, она будет для тебя всем, она НАСТОЯЩАЯ. (с) * * * #девушка #блондинка #настоящая #любовь
Сибирячка регулярно делится фото и видео со своей работы. Чаще всего это снимки из кабины грузового автомобиля.
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Оказывается сегодня #деньдальнобойщика 🚚 в детстве думала буду ветеринаром, учиться пошла на рекламщика, затем на педагога. Да, я училка, если кто не знал 😆 даже работала по специальности, в колледже, с 17ти летними детьми 😁 но работа водителем это ван лав, как говорится ❤️ это больше для души 💛 я очень люблю дальние поездки, очень люблю грузовики 💙 вообще не планировала становиться дальнобойщиком, но очень рада, что все получилось именно так ☺️ * * * #блондинка #блондинкарулит #девушкаводитель #девушка #зарулем #зарулемгазели #дальнобойщица #дальнобой #дальнобойщики #врейс #водительгазели #водитель #профессиональныйпраздник #люблюсвоюработу #вдороге
А тут Ульяна пишет, что некоторые подписчики обвиняют её в том, что она не работает и посвящает всё время только себе. После кадров из машины и рассказа о работе грузчиком в это верится с трудом.
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"такое ощущение, что ты не работаешь... А все время посвящаешь только себе" — прилетело мне недавно в директ 🤦🏼♀️ Видимо человек слишком мало меня знает, ну или не знает вообще 🙈 я и "мало работать" вещи не совместимые 😆 просто в череде рабочих будней, необходимо выделять время себе, чтобы почувствовать, что ты девушка, а не мужик — дальнобойщик 😂 * * * #блонди #блондинка #девушка #девушкаводитель #блондинкарулит #водительгазели #водитель #зарулемгазели #зарулем #дальнобойщица #дальнобой #красотка #красота #денькрасоты #деньдлясебя #ножкамиэть
Кстати, Ульяна Королёва не всегда была дальнобойщиком. Когда-то она мечтала стать ветеринаром, потом отучилась на пиарщика, а затем и вовсе на педагога. Более того, становиться дальнобойщиком изначально сибирячка даже не планировала. А ещё иногда Ульяна публикует уж очень жаркие фотосессии с озера.
Такие кадры вызывают восторг у подписчиков девушки. А вот ещё один фотосет с побережья:
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Ах тыщ 💥 фото огонь 🔥но дальше будет интересней 😉 * * * #девушка #блондинка #отдых #шира #беле #красотка #фотосессия #фото #озера #лето #лето2020 #какбудтонаморе #дальнобойщица #девушкаводитель #водительгазели #минидальнобой #автоледи #дальнобойщик #представьсебявжаркихстранах
В интервью Ульяна рассказала, что мечтает накопить денег на фуру, но и без неё она уже ходила до Москвы, по территории Красноярского края и в соседние регионы. Сибирячка воспитывает трёх девочек, а раньше очень увлекалась кондитерским мастерством.
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Месяц назад я восстановила зрение. Под запретом были: бани, сауны, море, макияж, наращивание ресниц, механические повреждения. Из всего этого списка меня напрягали ресницы. Последние лет 7 (а может и больше 🤔) я делаю наращивание. А тут месяц... Месяц без ресниц 😳 я чувствовала себя голой, ощущение, что все на тебя смотрят и думают: ааа, без ресниц идёт/ха, смотри ресницы сняла и т.п. В повседневной жизни я не пользуюсь макияжем #неправильнаядевочка 😏, да и краситься тоже было нельзя... И знаете, я привыкла. Привыкла видеть себя абсолютно с чистым лицом, а главное, без ресниц ☺️ * * * Но я очень жду когда же мне разрешат их нарастить 😆 #блонди #блондинка #блонд #блондинкарулит #водительгазели #безмакияжа #жизньбезочков #дальнобойщица #автоледи
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