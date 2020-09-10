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Деревня из фильма «Холоп» появится в Нижегородской области

сегодня 03:45

Фото кадр из фильма "Холоп"

Рекреационному бизнесу приходится придумывать новые концепции привлечения туристов; воссоздание российской сельской жизни XIX века может стать трендом.

Поселение из фильма «Холоп» вырастет в Нижегородской области в виде музейно-туристического комплекса, пишет «Открытый Нижний».

Для погружения в атмосферу планируется не только выстроить аутентичные жилища, где нужно будет топить печь и готовить на ней пищу, но и облачить гостей в стилизованную крестьянскую одежду. Погружению будет способствовать и устройство быта, естественно, без доения коров на заре или вспашки зяби. Организаторы уверены, что именно активный отдых с переключением с городских тревог и забот будет востребован и подарит главное – позитивные впечатления и эмоции. Можно будет и ремёслами позаниматься, под присмотром опытных мастеров. Скучать не придётся: музей леса и охоты, музей деревенского быта, ярмарка местных мастеров, парк аттракционов 16-17 веков, экологические тропы, походы, сплав и так далее.

Напомним, 10 сентября стало известно, что затраты россиян на внутренний туризм выросли в 1,5 раза.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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