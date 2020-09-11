Детский омбудсмен Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами, сославшись на трагедию в Ярославской области
Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org
Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов в России; омбудсмен заявила о возможности предотвращать трагедии пожизненным надзором.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что педофилы должны находиться под пожизненным надзором полиции. В беседе с журналистами она предложила создать в России специальный реестр педофилов.
По мнению омбудсмена, явным показателем необходимости такой меры стал случай, которой произошёл в Рыбинске, где от рук злоумышленника погибли две девочки.
"В связи со случившимся в Ярославской области, а также многими другими трагедиями, правоохранители должны вести пожизненный надзор за педофилами", — подчеркнула Анна Кузнецова.
Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина, который изнасиловал двух сестёр в Рыбинске, находится в бегах.
За поимку ярославского манька уже установили награду в 500 тысяч рублей.
Напомним, сегодня стали известны шокирующие подробности взаимоотношений матери убитых девочек с разыскиваемым преступником.
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