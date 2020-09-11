Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Детское Евровидение – 2020: как проголосовать за участников из Новосибирска

сегодня 15:21

Фото jesc-russia.ru

В России проходит отбор участников для представления страны на Детском Евровидении; новосибирцы могут отдать голос за детей из нашего города.

Три исполнителя из Новосибирска борются за возможность представить Россию на Детском Евровидении — 2020. В финал отбора прошли София Туманова, ставшая весной 2020 года суперфиналисткой проекта «Голос. Дети», и дуэт «ЛиттлZ», в составе которого поют Михаил Коваль и Полина Королева.

Отдать голос за понравившегося участника можно с 16 по 24 сентября на официальном сайте Детского Евровидения: http://vote.jesc-russia.com/.

На российский отборочный тур было подано более 100 заявок. 14 сентября в Москве прошёл полуфинал, в котором участвовали 39 конкурсантов из разных регионов. В результате в финал прошли 11 участников. По итогам онлайн-голосования и решения жюри 25 сентября будет объявлен представитель России на международном конкурсе Детское Евровидение — 2020.

Само соревнование пройдёт 29 ноября в формате телемоста. Прямая трансляция в России будет доступна на телеканале «Карусель» в 18:00 по московскому времени.

Напомним, три новосибирских исполнителя стали финалистами Национального отборочного тура Детского Евровидения — 2020.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
евровидение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

47481
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
19157
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17622
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16764
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16597
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
14459
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября
14050
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией и акции протеста медработников