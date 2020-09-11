Детское Евровидение – 2020: как проголосовать за участников из Новосибирска

Фото jesc-russia.ru

В России проходит отбор участников для представления страны на Детском Евровидении; новосибирцы могут отдать голос за детей из нашего города.

Три исполнителя из Новосибирска борются за возможность представить Россию на Детском Евровидении — 2020. В финал отбора прошли София Туманова, ставшая весной 2020 года суперфиналисткой проекта «Голос. Дети», и дуэт «ЛиттлZ», в составе которого поют Михаил Коваль и Полина Королева.

Отдать голос за понравившегося участника можно с 16 по 24 сентября на официальном сайте Детского Евровидения: http://vote.jesc-russia.com/.

На российский отборочный тур было подано более 100 заявок. 14 сентября в Москве прошёл полуфинал, в котором участвовали 39 конкурсантов из разных регионов. В результате в финал прошли 11 участников. По итогам онлайн-голосования и решения жюри 25 сентября будет объявлен представитель России на международном конкурсе Детское Евровидение — 2020.

Само соревнование пройдёт 29 ноября в формате телемоста. Прямая трансляция в России будет доступна на телеканале «Карусель» в 18:00 по московскому времени.

Напомним, три новосибирских исполнителя стали финалистами Национального отборочного тура Детского Евровидения — 2020.