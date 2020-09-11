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«Для фигурного катания я большая»: Бузова рассказала о своих тренировках по фигурному катанию

сегодня 09:00

Фото instagram.com/buzova86

Теледива Ольга Бузова тренируется на льду; певица готовит новое выступление каждую неделю.

Певица Ольга Бузова участвует в шоу «Ледниковый период». Она поделилась с изданием sports.ru/

По её словам, впервые задумываться об участии в шоу она начала еще около пяти лет назад. После начала тренировок Бузова поняла, что все это очень сложно, даже просто стоять на льду. Поэтому первое время ей казалось, что у неё ничего не выйдет.

Примечательно, что Илья Авербух назвал Бузову “большой”.

“Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется – большая. Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие, кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать все что угодно. Тут, как выяснилось, рост – это красиво, только когда ты тянешь ножку”, — рассказала изданию Бузова.

Сейчас певица работает над тем, чтобы снять наколенники и прочую защиту, чтобы свободнее себя чувствовать во время выступлений.

До этого Бузова тренировалась 2-3 раза в неделю, однако ей надо выпускать номер каждую неделю, поэтому ей придется наращивать число занятий.

Своего партнера Дмитрия Соловьева она раньше не знала и впервые познакомилась с ним перед первый тренировкой.

Напомним, Ольга Бузова и новосибирский блогер Дава Манукян могли разорвать отношения.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

фигурное катание
Ольга Бузова

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