Доставка с кэшбэком: «Деловые Линии» запустили акцию с банком Тинькофф

Фото предоставлено ГК «Деловые Линии»

«Деловые Линии» запустили совместную акцию с банком Тинькофф; клиенты банка смогут получить кэшбэк за логистические услуги.

Согласно условиям программы, при оплате картой банка Тинькофф любых логистических услуг ГК «Деловые Линии» владелец получает 5 % кэшбэка. Деньги будут возвращаться автоматически в течение месяца: например, при 5 отправках на сумму 5 тыс. руб. кэшбэк за месяц составит 250 руб. Акцией могут воспользоваться все физические лица – клиенты Тинькофф.

«Главное преимущество нашего предложения в том, что клиент получает не мистические бонусы или баллы, а деньги или мили, приравненные к рублям, – и ими можно воспользоваться по своему усмотрению и потратить на что угодно. Недавние опросы банков говорят о том, что программами кэшбэка не пользуются около трети россиян просто потому, что они непонятны – в нашем случае, напротив, это очень прозрачная и чёткая система», – отметили в пресс-службе банка Тинькофф.

«Сотрудничество с Тинькофф позволило нам разработать удобную и выгодную для клиентов программу лояльности с кэшбэком. Пока в нашей линейке предложений это уникальный продукт, но в перспективе мы планируем развивать подобные интересные проекты», – рассказали в пресс-службе «Деловых Линий».

Ранее грузоперевозчик запустил ещё одну акцию для физлиц – скидку 25 % на перевозку для держателей карты москвича и Единой карты петербуржца.

Информация о компании:

ГК «Деловые Линии» основана в 2001 году. География доставки — более 90 % населённых пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает более 230 подразделений и 60 партнёрских пунктов в 181 городе России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26 % рынка, Infranews), занимает 1-е место по объёму складских площадей в регионах РФ (Knight Frank). Трёхкратный победитель в номинации «Коммерческий грузовой транспорт» Национальной премии «Грузовики и дороги».