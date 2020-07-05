Фантик, несъедобный помидор, «сажалка», красная нить и другие необычные предложения новосибирцев на «Авито»

Фотографии с сайтов pixabay.com и avito.ru

Публикуем обзор самых необычных объявлений новосибирцев этой осенью; хитами сайта стали объявления о продаже разнообразной техники для садов и огородов.

Что только не продают новосибирцы на сайте «Авито»! Порой кажется, что покупателя таких товаров найти невозможно. Но продавцы не теряют надежды и креативят в текстах объявлений, как только могут. Публикуем самые невероятные объявления этой осени. Не на правах рекламы, а исключительно из соображений информированности горожан.

Безусловно, хитами сайта стали объявления о продаже разнообразной техники для садов и огородов. Названия агрегатов зачастую рождают улыбку у тех, кто с ним раньше не сталкивался. Но продавцы уверяют, что их машины значительно облегчают жизнь огородникам. Судить о том, так ли это, не берёмся. А потому лишь перечислим самые продаваемые новшества.

Картофелесажалка

Картофелесажалка предназначена для посадки картофеля на небольших приусадебных участках и даже больших фермерских хозяйствах. В объявлениях отмечают, что преимущество такого сажателя в простоте и надёжности агрегата. По словам продавцов, машина за один цикл способна подготовить борозды, высадить корнеплоды и затем их закопать.

Но обойдётся картофелесажалка огородникам не так уж и дёшево. Средняя стоимость одной машины составляет 50 000 рублей.

Грабли-ворошилки

Стопроцентный хит сезона по количеству объявлений о продаже в Новосибирске. При том, каких только не бывает этих ворошилок! И навесные, и колёсные.

По словам продавцов, грабли-ворошилки можно применять для орошения травы в покосах, сгребания массы из ровный ряд и даже оборачивания валков.

Стоимость варьируется от 24 000 до 100 000 рублей.

Культиватор окучник

Культиватор окучник предназначен для использования на сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах. Впрочем, никто не мешает приобрести его для своей личной дачи.

Агрегат позволяет эффективно удалять траву в междурядьях, окучивать различные культуры и рыхлить почву. Средняя стоимость на «Авито» — 30 000 рублей.

Переходим к обзору менее практичных, но довольно забавных предложений.

Красная нить за 299 рублей

Жителям Новосибирска, не имеющим возможности самостоятельно посетить Иерусалим, предлагают приобрести сувенир оттуда — «настоящую Красную нить». Стоимость её и правда дешевле путёвки — всего 299 рублей.

Несъедобный помидор

Любителям винтажных вещей есть, чем поживиться на «Авито». Но особенно удивительным является предложение приобрести винтажную брошь в форме помидора за 5 900 рублей.

По словам продавца, брошь создана Original by Robert в 1960 году и мигрировала в Новосибирск из США. Она в прекрасном состоянии, эмаль без сколов и трещин. Однако стоимость довольно высокая, по сравнению с подобными предложениями на сайте.

Фанта — кошечка для удовольствия

Да, кошек на сайте сложно даже сосчитать. Но одну всё же выбрать удалось. Мало того, что у этой кошечки необычное имя, и она очень красивая, так ещё и объявление хозяина невероятно проникновенное.

«Она, как яркая вспышка... своими эмоциями, своим заводным характером способна разогнать скуку и поселить настроение праздника в вашем доме. Но Фантик не просто кошка. Фаня заводная веселушка, так смешно бегать умеет только она... подпрыгивая и подбрасывая задние лапки, как маленькая лошадка. Фанечка была найдена на дачах беременной. Несчастная, чумазая малышка искала помощи у людей... первая беременность, отсутствие дома и неумение постоять за себя могли привести к печальным последствиям... Сейчас Фанта стерилизована, обработана от всех паразитов и привита. Жизнерадостная девочка ждёт, когда найдётся семья, готовая впустить яркий лучик в свой дом. Кошечка, созданная для любви, обожания и взаимной привязанности», — гласит объявление, которое со всей уверенностью можно назвать образцовым (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Если вы не сможете устоять перед таким очарованием, придётся заплатить. Правда, совсем немного — всего 10 рублей за пушистое чудо.

Напомним, 5 июля на «Авито» выставили забытую в отеле рубашку Путина.