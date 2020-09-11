«Форму и ранец купила в кредит»: матери российских школьников просят выплатить 10000 рублей в октябре

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Чтобы собрать детей в школу, родителям пришлось влезть в долги; многие оформили кредитные займы ради покупки канцелярии и формы.

Российские родители жалуются, что сборы детей в школу обошлись им очень дорого. Многие из-за коронавируса потеряли работу и вынуждены были покупать канцелярию и одежду своим чадам в кредит. Об этом мамы и папы школьников пишут в комментариях под петицией о продлении выплат на детей на октябрь.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в июне и июле семьи с детьми до 16 лет получили пособие по 10 тысяч рублей от государства. После этого на платформе change.org появилась петиция с просьбой продлить выплаты на август. Впоследствии родители стали ждать помощи от властей в сентябре или хотя бы в октябре.

На пособие россияне планировали собрать детей в школу, поскольку многие лишились дохода в период пандемии. Поскольку власти не поддержали просьбу родителей, им пришлось оформлять кредиты.

«Мы взяли в кредит, по-другому было никак. Собрали двоих детей в школу. А что делать? И теперь — в долгах, ещё и съёмное жильё, и за это платить нужно. Поэтому хотелось бы, чтобы хотя бы в октябре выплатили пособие, но это только во сне будет», — поделилась мнением Надежда Леонтьева.

Напомним, ранее ещё одна мама школьника посетовала, что влезла в долги из-за расходов в 1 сентября.