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Гигантскую сперму возрастом 100 млн лет нашли в кусочке янтаря

вчера 23:52

Фото Global Look Press

Гигантские сперматозоиды найдены в кусочке янтаря возрастом 100 млн лет; уникальный экспонат обнаружен на территории Мьянмы.

Группа мировых ученых обнаружила самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в органах репродуктивной системы в кусочке янтаря, относящегося к меловому периоду. По оценкам экспертов, возраст впечатляющей находки около 100 миллионов лет. Подробности исследования были размещены в научном журнале Proceeding of the Royal Society B.

Как отмечается в публикации, в рамках проекта по изучению территории Мьянмы были взяты образцы смолы, которую в огромных количествах выделяли деревья прибрежных лесов, произраставших там в меловой период.

В составе одного из них были обнаружены 39 окаменелостей ископаемых ракообразных. При тщательном изучении были найдены «застывшие» сперматозоиды огромных размеров.

«Возраст этой находки вдвое превышает возраст известных до настоящего времени самых древних образцов сперматозоидов! Это открытие еще раз подтверждает теорию о том, что в янтаре могут храниться даже мягкие части беспозвоночных и их семенная жидкость», — докладывали ученые.

Уточняется, предыдущий возрастной рекорд, 50 миллионов лет, принадлежал окаменелостям червей, в останках которых были идентифицированы сперматозоиды.

Напомним, новосибирские археологи рассказали об уникальном ритуальном комплексе на территории области.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

наука
сперматозоиды
янтарь

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