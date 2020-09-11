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Городской суд и несколько соцобъектов в Омске получили сообщения о заложенных бомбах

сегодня 15:06

Фото pixabay.com

Пять социальных объектов Омска получили сообщения о минировании; ранее тревожные сигналы о заложенных взрывных устройствах поступили и в соцобъекты Красноярска и Новосибирска.

Сообщения о «минировании» поступили в четверг в пять социальных объектов Омска. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Поступили сообщения о "минировании" пяти объектов. Среди них Октябрьский районный суд», — сказал собеседник агентства.

Также подобные сообщения о «минировании» поступили и в социальные объекты в Красноярске и Новосибирске. Там проверяют на наличие опасных предметов несколько судов и мэрию Красноярска.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолётах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали

Напомним, в Хакасии спасатели ищут трёх пропавших в тайге сборщиков кедровых орехов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Омская область
минирование
звонки

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