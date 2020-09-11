Гороскоп от Павла Глобы на 17 сентября 2020 года: звёзды сулят непредсказуемые события

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Астролог советует не начинать больших дел; хороший день для творчества.

День срединной точки между затмениями полон непредсказуемых действий, будьте готовы к самым невероятным событиям. Сложные, противоречивые влияния дня не благоприятны для начинаний и больших дел, пусть всё идёт своим чередом. Время после новолуния хорошо для творческих замыслов и проектов на будущее, представленных в виде мыслеобразов.



Медицина

Болезнь, возникшая в первой половине дня, может быть результатом снятия защиты, заболеть во второй половине дня – не столь опасно, болезнь быстро пройдёт. Не рекомендуется лечение заболеваний кишечника, опасны операции в брюшной полости. Хорошо проводить процедуры по очищению крови и печени, лечить болезни кожи, боли в голеностопе.



Приметы

Найти блестящие предметы – к удаче, гвоздь – знак обретения стержня. Сверкнувшая над вами молния – к большой радости. В течение дня сопровождает пение птиц – знак помощи предков, их следует помянуть. Если со стола падает еда – остерегайтесь воровства, грабежа, насилия. Разлить что-либо – знак бедности, расторжения брака, ссоры с близкими людьми. Рвутся нитки, одежда рвется по швам – к болезням и неприятным событиям с близкими. Случайно потухший свет или огонь – все задуманное вами не исполнится или обернется против вас. Если у женщины ломается ноготь – знак незапланированной беременности; появляются заусеницы – опасность изнасилования.



Сновидения

Хорошо видеть яркие сны. Праздники и пиры – знак богатства и помощи. Видеть воду – к сплетням и слухам. Огонь – «выжигание» всех врагов. Молния – перемена жизни к лучшему. Быть голодным, видеть кошмары является знаком нищеты, бедности и страданий.



Пища

Рекомендуется печь блины и пироги. Хорошо пить красное вино с пряностями (корица, гвоздика, кардамон, шафран, мускатный орех, экстракты лечебных корней) и медом, подогретое до температуры 36,6°. В этот день полезно есть орехи и семечки. Благоприятное время для начала циклов диет или голодания.



Одежда

Хорошо одевать в новые одежды, но не покупать их. Подбирайте светлые и яркие тона, больше блеска! Избегайте темных и тусклых тонов.