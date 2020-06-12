Гробы для быстрой переработки тел умерших создали учёные

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«Живые гробы» из грибов предложили использовать учёные из Нидерландов; приспособление уничтожает содержащиеся в теле человека токсины, что благотворно сказывается на экологии.

Разработанные учёными из Нидерладнов «живые гробы» способны быстрее, чем обычные, перерабатывать тела умерших. Кроме того, они уничтожают токсины, содержащиеся в теле человека, сохраняя тем самым окружающую среду.

Как сообщает издание The Guardian, гроб разработан стартапом Loop под руководством 26-летнего учёного Боба Хендрикса. Он сделан из мицелия — корневой системы грибов, способной нейтрализовать токсины.

По информации РЕН.ТВ, такой гроб полностью разлагается за 30-45 дней, а продолжительность разложения оставшегося в земле тела составит около трёх лет. В обычных гробах тело разлагается 10-20 лет.

«"Живые гробы" выращиваются в специальной форме гроба, которая наполнена древесной стружкой. За 7 дней он полностью приобретает нужную форму, после чего его естественным путём высушивают. В результате конструкция получается лёгкой и прочной. Она может переносить вес до 200 килограмм», — сообщает издание.

Каждый такой гроб стоит около 110 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области нашли необычный гроб в форме дерева.