Художник из Нью-Йорка намерен выкупить тело Владимира Ленина

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Мумия Ленина не даёт покоя творческим личностям; появилась инициатива по перемещению Ленина за океан.

Дэвид Датуна, нью-йорский художник хочет выкупить мумию Ленина для перевозки её в США. Первоначальная цена — 1 миллион долларов, но Датуна готов поднять ценник до 1 миллиарда. Об этом он сообщил в Facebook.

Свою инициативу Дэвид объясняет тем, что нынешняя Россия стала империей, а вот США как раз на всех парах движутся в социализм. Значит, американцам ленинское тело нужнее как символ революции и победы левых идей. Датуна считает, что можно и нужно построить новый мавзолей, куда и поместить мумию.

Реакция россиян, включая руководство КПРФ, пока неизвестна.

Напомним, 15 сентября был отменён конкурс концепций нового использования Мавзолея Ленина.