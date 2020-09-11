Хуже алкоголя: врач назвал самые вредные продукты для печени

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Врач-гастроэнтеролог рассказал об опасности некоторых продуктов, которые считают полезными; названы продукты, которые оказывают на печень больший вред, чем алкоголь.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал об опасности, которая кроется в употреблении некоторых продуктов. Их считают полезными, но для печени они могут оказаться губительными. Слова доктора приводит издание «АиФ».

Алексей Буеверов заявил, что самое распространённое хроническое поражение печени в нашей стране называется «неалкогольная жировая болезнь печени» (НАЖБП). Доктор подчеркнул, что по распространённости этот диагноз перегнали даже те болезни печени, которые вызваны употреблением алкоголя.

Для НАЖБП характерно отложение избыточного жира в жизненно важной железе. Причиной возникновения заболевания является избыточное потребление жиров и сахаров, причём, по словам Буеверова, последние даже более опасны, поскольку из них выделяется фруктоза — сахар, впервые полученный из фруктов.

«Поступая в больших количествах, он перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени. К тому же фруктоза стимулирует развитие воспаления печени», — сказал врач.

В связи с этим медик не рекомендует употреблять соки, поскольку в них фруктоза содержится в самой вредной форме.

Кроме того, лидерами по содержанию фруктозы являются мёд, изюм, сушёный инжир, чернослив, виноград, груши, яблоки, киви и бананы. Чтобы уберечься от заболевания печени, Буеверов призвал употреблять натуральный кофе, есть больше свежих овощей и зелени и заниматься спортом.

Ранее эксперты уже отмечали вред для печени малоподвижного образа жизни.

Напомним, вчера врачи назвали самые полезные продукты с осеннего огорода.