Иммунитет только на полгода: «Вектор» заявил о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса

Фото с сайта pexels.com, скриншот видео из аккаунта rospotrebnadzor в соцсети Instagram

Исследования показали безопасность применения вакцины; Александр Рыжиков отметил, что иммунитет не будет пожизненным.

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.

«Безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», – сказал Рыжиков в прямом эфире Роспотребнадзора в соцсети Instagram.

Учёный также добавил, что безопасность вакцины была доказана и в ходе доклинических испытаний на 1 500 животных. Отдалённые последствия вакцинации от коронавируса будут известны после третьего этапа клинических испытаний.

Рыжиков отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, однако будет действовать не меньше полугода. Единственной «опасностью» прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов, но пройдёт в течение одного – двух дней.

Напомним, 9 сентября в России начали маркировать вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи.