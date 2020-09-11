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Изнасиловал перед убийством: шокирующие подробности гибели омских девочек под Ярославлем

сегодня 07:47

Фото из открытых источников

В СК сообщили, что перед смертью девочки 9-ти и 14-ти лет были изнасилованы; предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск.

Двух сестер девяти и 14 лет, найденных накануне мертвыми в Рыбинске Ярославской области, изнасиловали перед убийством. Такие шокирующие данные сообщили в региональном управлении Следкома.

По предварительным данным девочек изнасиловал и зарезал сожитель их матери. К уголовному делу за убийство добавилось уголовное дело за изнасилование.

Теперь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве детей в Главное следственное управление СК России для дальнейшего расследования. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, организовать проведение всех необходимых экспертиз», — заявила она.

ЧП произошло в городе Рыбинск. Вернувшаяся с работы мать обнаружила истерзанные тела своих дочек. В Ярославскую область женщина перевезла детей из Омска. Женщина хотела создать семью с интернет-знакомым.

По информации местных СМИ подозреваемый Виталий Молчанов уже был судим за изнасилование и убийство несовершеннолетней.

Напомним, СК показал видео с места трагедии в Ярославской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Омская область
Следственный комитет
изнасилование
погибли дети

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