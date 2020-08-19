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Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год

сегодня 00:11

Фото pixabay.com

На протяжении ближайших трёх лет дефицит бюджета сократится с 4,4% ВВП до 1%ВВП; нефтяные компании лишились налоговых льгот.

Проект бюджета на 2021 год и на период до 2023 года приняло правительство России. Бюджет остаётся социально направленным, статьи, касающиеся социальных выплат, защищены. Об этом пишут российские СМИ.

В частности, обособленным сегментом бюджета является финансирование по ОМС деятельности медицинских учреждений, на что выделено 129,8 млн рублей.

А вот нефтедобывающим компаниям придётся поделиться доходами – им урезали льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, что компенсирует низкие цены на углеводороды и пополнит доходную часть федерального бюджета. Минфин намерен повысить собираемость доходов даже к докризисному уровню. Впрочем, увеличатся и расходы, в том числе – за счёт сокращения бюджетного дефицита. Бюджет рассчитан на поддержку отечественной экономики и на её восстановление после пандемии.

Напомним, 19 августа Банк России напечатал 800 тонн пятитысячных купюр.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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