Как избавиться от жира на животе: врачи назвали лучшие диетические продукты

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Избавиться от ненавистного жира на животе поможет правильный рацион питания; врачи назвали продукты, подходящие для диеты.

Врачи назвали продукты, которые помогают избавиться от жирового валика на животе. Список продуктов, способствующих растворению жировых клеток в области живота, опубликовал портал MedikForum.ru.

Чтобы жир на животе быстрее сгорал, следует регулярно употреблять куриные яйца, кокосовое масло, малину, хумус и сельдерей. Остановимся подробнее на каждом из названных продуктов.

Куриные яйца

Они являются уникальным источником белка. Благодаря ему человек довольно долго может не ощущать чувство голода, а значит, не будет переедать. Людям, желающим похудеть, диетологи рекомендуют обязательно включать в свой рацион яйца. Хотя бы на завтрак. И лучше варёные.

Согласно исследованиям, люди, съедающие каждое утро по два яйца и придерживающиеся в целом низкокалорийной пищи, теряют на 65 % больше веса, чем те, кто яйца не любит.

Кокосовое масло

Благодаря содержащимся в нём триглицеридам, жиры лучше усваиваются в организме. А соответственно и талия остаётся стройной.

Малина

В ней содержится много полезной для ЖКТ клетчатки, которая улучшает реакцию организма на инсулин. Это способствует уменьшению жировых отложений на животе и боках.

Хумус

Учёные из Англии пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие этот продукт, как правило, имеют более тонкую талию. И всё благодаря высокому уровню содержания клетчатки и полинасыщенных жиров в нуте, из которого готовят хумус.

Сельдерей

В этой траве содержится много полезных веществ, а в первую очередь витамин С и кальций, которые является главными борцами с жиром.

Чтобы иметь стройную талию, врачи рекомендуют завести полезную привычку – пить стакан сока сельдерея перед каждым приёмом пищи.

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