Какие школы и детсады закрыты на карантин в Новосибирске: список

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Среди учеников и работников нескольких новосибирских школ выявили случаи заражения коронавирусом; Сиб.фм составил список учреждений, которые закрыты на карантин.

В Новосибирске на карантин закрыты несколько классов школ и детские сады. Сегодня мэр города Анатолий Локоть объявил, что в садах №104 и 46 карантин объявлен в двух группах. Градоначальник отметил, что несмотря на выявленные случаи коронавируса в учебных заведениях, ни одна школа пока не закрыта полностью. Сиб.фм составил список учреждений, в которых классы отправлены на самоизоляцию.

Лицей информационных технологий

Школа №51

Школа №129

Школа №11

Школа №122

Школа №199

Школа №39

Школа №44

Школа №13

Школа №91

Школа №200

Школа №86

Школа №179

Школа №12

Школа №156

Экономический лицей

Напомним, сегодня в Новосибирске от коронавируса умерли два человека.