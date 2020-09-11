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Какие школы и детсады закрыты на карантин в Новосибирске: список

сегодня 20:24

Фото Pixabay

Среди учеников и работников нескольких новосибирских школ выявили случаи заражения коронавирусом; Сиб.фм составил список учреждений, которые закрыты на карантин.

В Новосибирске на карантин закрыты несколько классов школ и детские сады. Сегодня мэр города Анатолий Локоть объявил, что в садах №104 и 46 карантин объявлен в двух группах. Градоначальник отметил, что несмотря на выявленные случаи коронавируса в учебных заведениях, ни одна школа пока не закрыта полностью. Сиб.фм составил список учреждений, в которых классы отправлены на самоизоляцию.

  • Лицей информационных технологий
  • Школа №51
  • Школа №129
  • Школа №11
  • Школа №122
  • Школа №199
  • Школа №39
  • Школа №44
  • Школа №13
  • Школа №91
  • Школа №200
  • Школа №86
  • Школа №179
  • Школа №12
  • Школа №156
  • Экономический лицей

Напомним, сегодня в Новосибирске от коронавируса умерли два человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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