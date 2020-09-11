Какие школы и детсады закрыты на карантин в Новосибирске: список
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Среди учеников и работников нескольких новосибирских школ выявили случаи заражения коронавирусом; Сиб.фм составил список учреждений, которые закрыты на карантин.
В Новосибирске на карантин закрыты несколько классов школ и детские сады. Сегодня мэр города Анатолий Локоть объявил, что в садах №104 и 46 карантин объявлен в двух группах. Градоначальник отметил, что несмотря на выявленные случаи коронавируса в учебных заведениях, ни одна школа пока не закрыта полностью. Сиб.фм составил список учреждений, в которых классы отправлены на самоизоляцию.
Напомним, сегодня в Новосибирске от коронавируса умерли два человека.
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