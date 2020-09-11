Какие выплаты получат предпенсионеры в сентябре

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Россияне предпенсионного возраста относятся к категории граждан, имеющих право на льготы; так уволенный гражданин может получать повышенное пособие по безработице.

Пандемия коронавируса повлияла на льготные списки россиян, ведь из-за неё пришлось существенно расширить круг получателей дополнительных пособий. Граждане предпенсионного возраста (те, кому до пенсии осталось меньше пяти лет) также имеют право на льготы со стороны государства. Это объясняется тем, что, потеряв работу, такой категории россиян труднее вновь трудоустроиться, а кризис ещё сильнее усугубляет их положение.

Льготы для безработных предпенсионеров

Предпенсионеры, потерявшие работу, но вставшие на учёт в службе занятости, смогут получать повышенное пособие по безработице. Оно составляет 11 280 рублей против привычных 8 000 рублей (размеры выплат увеличили из-за пандемии). Но при этом есть несколько условностей.

- На последнем месте работы стаж должен быть не меньше полугода. Иначе пособие будет выплачиваться в минимальном размере — 1 500 рублей в месяц.

- Первые три месяца выплачиваться будет 75 % от средней зарплаты. С 4-го по 7-й месяц – 60 %. С 8-го по 12-й – 45 %. При это пособие не может превышать 11 280 рублей в месяц.

- Если гражданин отработал больше 20 лет (мужчины) или 25 лет (женщины), период выплаты пособия увеличивается. За один год стажа прибавляется две недели выплаты пособия.

- Повышенное пособие может выплачиваться не больше 24 месяцев в течение трёх лет.

Предпенсионер может подать заявление и на назначение досрочной пенсии. Но решение будет принимать служба занятости. Если удастся доказать, что найти работу человек уже не может, то нужно будет соблюсти ещё несколько условий:

- до пенсии россиянину осталось несколько лет;

- увольнение произошло не по собственному желанию, а вследствие сокращения штата;

- страховой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

- удалось накопить минимальное количество пенсионных коэффициентов. В 2020 году это 18,6.

За первую половину 2020 года в ПФР 1,2 миллиона россиян получили право на различные меры социальной поддержки.

Напомним, ранее в ПФР рассказали, что пенсионерам со стажем 30 лет положена прибавка к пенсии.