Карелин прокомментировал уход из Госдумы

Фото пресс-службы «Единой России»

Новосибирец Александр Карелин досрочно сложил полномочия депутата Госдумы; его выдвигают на пост сенатора от новосибирского заксобрания.

Александр Карелин займёт кресло депутата Заксобрания НСО. Ранее Сиб.фм сообщал, что сегодня, 17 сентября, он написал заявление.

«Досрочно слагаю полномочия депутата Государственной думы федерального собрания Российской федерации VII созыва с 15 сентября 2020 года в связи с избранием меня депутатом Законодательного собрания Новосибирской области», — сказано в документе, который датирован 17 сентября.

Эту информацию подтвердил и сам Александр Карелин.

«Решение состоялось», — заявил Карелин в разговоре с Сиб.фм.





Он отметил, что на это решение в немалой степени повлияли итоги выборов в заксобрание, на которых «Единая Россия» взяла большинство мест в региональном парламенте.



«Это убедительная победа», — отметил теперь уже экс-депутат Госдумы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Законодательное собрание Новосибирской области по единому областному избирательному округу в заксобрание прошли 18 депутатов. Александр Карелин — один из старожилов депутатского корпуса.

Впервые избрался в Госдуму в 1999 году по спискам движения «Единство». С тех пор занимал кресло в здании на Охотном ряду после каждых выборов. Был депутатом Госудумы пяти созывов (1999—2003, 2003—2007, 2007—2011, 2011—2016, 2016—2017).

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, кто из депутатов новосибирского горсовета потратил самую большую сумму на предвыборную кампанию.