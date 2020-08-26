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«Кислоту что ли пролили»: ярко-зелёный ручей шокировал иркутян

сегодня 14:13

Скриншот и видео со страницы «Инцидент Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Иркутска обнаружили на территории микрорайона Зелёный странный ручей; вода в нём окрасилась в кислотный цвет.

В Сети жители Иркутска обсуждают необычного цвета ручей, который появился в мирорайоне Зелёный. Вода в нём, под стать названию жилмассива, окрасилась в кислотно-зелёный цвет.

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. По предварительной информации, на месте разлилась техническая вода из системы теплоснабжения. Об этом сообщает «Иркутск сегодня».

По данным издания, на место, кроме сотрудников прокуратуры, отправились специалисты Росприроднадзора, службы государственного экологического надзора и администрации.

«Как сообщает пресс-служба прокуратуры, вода приобрела необыкновенный цвет из-за специального средства «Уранин А», которое используют для определения утечек и предотвращения незаконных врезок. Данный препарат считается абсолютно безопасным для человека, не загрязняет места утечек и является экологичным», – пишет прокуратура.

Тем не менее прокуратура проверит котельную МУП «Иркутсктеплосервис» на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Напомним, в конце августа новосибирцев шокировало загрязнение реки Тула.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

прокуратура
Иркутская область
река

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