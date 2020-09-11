Когда ждать первый снег: прогноз погоды на октябрь в Новосибирской области

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Новосибирцев ожидает тёплая погода в начале октября, но уже на закате месяца начнутся первые заморозки; прогноз погоды от ведущих сервисов.

Октябрь 2020 года будет стабильно прохладным в Новосибирской области. В первые дни месяца температура может подняться до +16 градусов, но продержится недолго, и уже к 5 октября установится осенняя прохлада.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам температуру немногим выше 10 °С 1 и 2 октября. Уже с третьего числа месяца температура начнёт опускаться и редко будет достигать отметки в 9 градусов. При этом ожидается всего четыре солнечных дня и 13 дней, в которые прогнозируются дожди. Первые заморозки произойдут 22 и 23 октября: ночью столбик термометра опустится до 0 и -1 °С. Затем ночные холода продолжатся до конца месяца, а температура днём не будет подниматься выше 2 градусов тепла.

Сервис Gismeteo в прогнозах сдержаннее и предсказывает погоду до 14 октября. По его данным, первые дни будут тёплыми: до 4 октября температура днём будет составлять от +16 до +19 градусов. Затем она начнёт снижаться до +3... +10 днём. Ночью прогнозируется от +1 до +12 градусов. Холода, по версии сервиса, придут 8 и 9 октября.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали штормовой ветер и ливни в Новосибирске 17-19 сентября.