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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября

сегодня 01:16

Фото оперативного штаба

Ещё 53 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё три пациента.

По состоянию на 17 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 260 случаев заражения коронавирусом, из них 724 ребёнка. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 53 новых случая.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались три пациента: это мужчины в возрасте 44 и 72 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек.. Всего в регионе от коронавируса умерли 398 человек.

Из стационаров выписаны ещё 82 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 016 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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