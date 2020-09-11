Конская сила: учёные предлагают лечить коронавирус с помощью антител лошадей

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Препарат против коронавируса на основе лошадиных антител разрабатывают учёные; лекарство планируют сделать максимально доступным по цене.

Учёные из научно-технического института Коста-Рики работают над созданием препарата против коронавируса на основе лошадиных антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Scientific American.

В ходе эксперимента лошадям вводился белок SARS-CoV-2, и после четырёх прививок у подопытных появились антитела к коронавирусу.

«На фармацевтическом заводе исследователи собирали кровь лошадей, отделяли плазму от эритроцитов, выделяли антитела из плазмы, очищали их и получали состав, подходящий для испытания на людях», — говорится в публикации ТАСС.

Сообщается также, что один флакон с лошадиными антителами будет стоить около $100, тогда как лекарство на основе антител человека обходится в десять раз дороже.

Напомним, ранее учёные рассказали о том, что стресс разрушает кости.