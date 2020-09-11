Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 18 сентября - России не нужна программа ВОЗ, иск против премьер-министра Франции, новые правила в школах Польши и противокризисные меры Швеции

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России не нужна программа ВОЗ, иск против премьер-министра Франции, новые правила в школах Польши и противокризисные меры Швеции; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 18 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 30 119 731 человек, из которых 952 217 — умерли, 22 037 733 — выздоровели.

Оценён ущерб мировой экономике

Суммарный ущерб мировой экономике из-за пандемии коронавируса к концу 2021 года составит 7 триллионов долларов. Такой прогноз дала главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун в интервью газете Les Echos.

При этом, по мнению специалиста, мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось, а шок окажется значительным.

«Мы опасаемся, что некоторые страны внезапно прекратят бюджетную поддержку, что усугубит ситуацию», — отметила Лоранс Бун.

Россия не присоединится к программе ВОЗ по вакцине

Россия не будет присоединяться к программе COVAX, организованной ВОЗ для создания и распространения вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в правительстве.

Участие в этой программе предполагает крупные финансовые взносы в общий фонд ВОЗ на закупку вакцин от коронавируса. Ранее ВОЗ перенесла крайний срок вступления в программу COVAX для потенциальных стран-участниц на 18 сентября.

«Такой необходимости у РФ нет, так как наша страна сама разрабатывает и уже приступила к производству собственной вакцины», — цитирует агентство слова источника.

Стоит отметить, что на данный момент в программе COVAX участвуют более 170 стран.

Иск против премьер-министра Франции

Ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает Le Figaro.

Юрист Фабрис ди Вицио, который уже ранее подавал жалобы на бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и министров здравоохранения Аньес Бузин и Оливье Верана, стал инициатором нового иска против Кастекса по статье 223−7 Уголовного кодекса Франции, которая привлекает к тюремному заключению сроком на 2 года всякого, «кто умышленно уклоняется от принятия или вызова мер, позволяющих без риска для себя или третьих лиц бороться с бедствием, способным создать угрозу безопасности людей».

Из 90 жалоб, полученных Судом правосудия Республики за время пандемии, инстанция приняла к рассмотрению только 9. Судебное расследование, связанное с правительственными мерами по борьбе с COVID-19, против Филиппа, Бузин и Верана было открыто 7 июля этого года.

Борьба с безработицей в Швеции

Правительство Швеции заявило об усилении мер по борьбе с безработицей среди молодёжи. Для этого решили сократить налоговые отчисления шведских работодателей, которые трудоустраивают молодежь. В общей сложности в течение 2021-2022 годов их сократят на 18 миллиардов шведских крон (€1,73 млрд). Данная антикризисная мера будет включена в законопроект о госбюджете на следующий год. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Причиной для снижения взносов работодателей стала пандемия коронавирусной инфекции, которая в свою очередь сильно ударила по тем отраслям, где занято очень много молодых людей, а именно в торговле, индустрии гостеприимства, ресторанах и кафе. В итоге в правительстве страны решились пойти на существенные льготы для бизнеса, предоставляющего рабочие места лицам в возрасте от 18 до 23 лет.

В школах Польши ввели новые правила

Минобразования Польши объявило о внесении новых положений в действующие в школах санитарные правила, сообщает Dziennik.

Отныне в школах страны дети с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать дистанцию во время уроков, в столовой и на коридорах. Если же нет возможности соблюдать дистанцию в местах общего пользования, они должны надевать защитную маску.

Данные меры вызваны пандемией коронавируса. Болезнь наиболее тяжело переносят лица с хроническими заболеваниями.

Хурма против коронавируса

Учёные из Японии провели исследование и пришли к выводу, что хурма может помочь в борьбе с коронавирусом. Содержащиеся в ягоде таннины (химические соединения, вызывающие характерную вязкость) способствуют снижению опасности заражения коронавирусом.

Это подтвердили испытания, проведённые исследовательской группой в Медицинском университете Нара в городе Касихара на западе Японии. По информации агентства Kyodo, университет намерен продолжить клинические испытания и как можно скорее создать препарат на основе результатов исследования.

Напомним, вчера учёные предложили лечить коронавирус антителами лошадей.