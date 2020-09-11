Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 17 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

12 307 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Новосибирской области с начала пандемии; в стационарах умерли два пациента.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболело 12 307 человек. Об этом 17 сентября рассказали в региональном оперативном штабе.

Специалисты сообщили о смерти ещё двух пациентов: это мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.

«Всего в регионе от COVID-19 умерли 403 человека», — уточнили в штабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

«Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 946. В больницы районов госпитализированы 414 пациентов», — рассказали медики.

Всего в Новосибирской области сделано 475 838 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, для 40 480 человек меднаблюдение окончено.

Напомним, ранее учёные предложили лечить коронавирус антителами лошадей.