Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 18 сентября - иммунитет только на полгода, оперная дива Нетребко заразилась, школы и предприятия закрывают, а Кремль говорит о "спокойствии"

Фотографии с сайтов pexels.com, pixabay.com и wikipedia.org

Иммунитет только на полгода, оперная дива Нетребко заразилась, школы и предприятия закрывают, а Кремль говорит о "спокойствии"; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 18 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 085 281 человек, из которых 19 061 — умерли, 895 868 — выздоровели.

"Вектор" завершил первую фазу испытаний

В центре "Вектор" заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.

Единственной "опасностью" прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов, но пройдёт в течение одного – двух дней.

Однако Рыжиков также отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, но будет действовать не меньше полугода.

Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом

Российская и австрийская оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко сообщила, что попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом артистка написала в своём аккаунте Instagram.

"У меня было два выбора: первый — продолжать сидеть дома и бояться заразиться, второй — начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чём не жалею. Уже пять дней нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", — заявила певица.

По словам Нетребко, она сразу самоизолировалась, как только почувствовала первое недомогание, хотя на тот момент результаты тестов на COVID-19 были отрицательными. Её муж Юсиф Эйвазов оказался носителем антител, сын Тияго здоров.

Певица призналась, что чувствует себя неважно и надеется на врачей. Поклонников она попросила молиться за неё.

В школах всё "спокойно"

Минпросвещения считает эпидемиологическую ситуацию в российской школах нормальной, несмотря на общее увеличение случаев COVID-19 в стране, а также закрытие отдельных классов и целых образовательных организаций на карантин во многих регионах.

"Спокойная", — заявил министр просвещения Сергей Кравцов, оценивая ситуацию.

Оснований для перевода школьников на дистанционное обучение, по его словам, сейчас нет.

"Массовых вспышек коронавируса в школах не фиксируется, а случаи заболеваний единичны", — заверил Кравцов.

В школах страны действуют правила Роспотребнадзора: проверка температуры, закреплённые за классами кабинеты и перемены в разное время.

В Карачаево-Черкесии запретили работу 14 предприятий

В Карачаево-Черкесии ведётся регулярный мониторинг ситуации на объектах оказания услуг населению и в торговых предприятиях.

Специалисты управления Роспотребнадзора выявляют нарушителей мер безопасности, которые установило санитарное ведомство в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, по сообщению оперативного штаба республики, закрыты уже 14 предприятий.

Кремль: основания для возвращения к самоизоляции отсутствуют

Несмотря на растущие случаи заражения коронавирусом в стране, на сохраняющиеся во многих регионах режимы повышенной готовности, в Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения к самоизоляции. Заявление Дмитрия Пескова приводит "РИА Новости".

По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся. Он также напомнил, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения. Эта работа велась под строгим контролем правительственного штаба и в ней еженедельно принимал личное участие президент Владимир Путин.

"Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", — подчеркнул Песков.

Напомним, вчера из-за вспышки коронавируса в Сибирском федеральном университете были экстренно госпитализированы десятки студентов.