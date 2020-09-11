Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 18 сентября - иммунитет только на полгода, оперная дива Нетребко заразилась, школы и предприятия закрывают, а Кремль говорит о "спокойствии"
Фотографии с сайтов pexels.com, pixabay.com и wikipedia.org
Иммунитет только на полгода, оперная дива Нетребко заразилась, школы и предприятия закрывают, а Кремль говорит о "спокойствии"; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.
К 18 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 085 281 человек, из которых 19 061 — умерли, 895 868 — выздоровели.
"Вектор" завершил первую фазу испытаний
В центре "Вектор" заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.
Единственной "опасностью" прививки от коронавируса Рыжиков назвал болезненность в месте инъекции, которая может появиться у части пациентов, но пройдёт в течение одного – двух дней.
Однако Рыжиков также отметил, что иммунитет к коронавирусу, выработанный после прививки, не будет пожизненным, но будет действовать не меньше полугода.
Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом
Российская и австрийская оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко сообщила, что попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом артистка написала в своём аккаунте Instagram.
"У меня было два выбора: первый — продолжать сидеть дома и бояться заразиться, второй — начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чём не жалею. Уже пять дней нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", — заявила певица.
По словам Нетребко, она сразу самоизолировалась, как только почувствовала первое недомогание, хотя на тот момент результаты тестов на COVID-19 были отрицательными. Её муж Юсиф Эйвазов оказался носителем антител, сын Тияго здоров.
Певица призналась, что чувствует себя неважно и надеется на врачей. Поклонников она попросила молиться за неё.
В школах всё "спокойно"
Минпросвещения считает эпидемиологическую ситуацию в российской школах нормальной, несмотря на общее увеличение случаев COVID-19 в стране, а также закрытие отдельных классов и целых образовательных организаций на карантин во многих регионах.
"Спокойная", — заявил министр просвещения Сергей Кравцов, оценивая ситуацию.
Оснований для перевода школьников на дистанционное обучение, по его словам, сейчас нет.
"Массовых вспышек коронавируса в школах не фиксируется, а случаи заболеваний единичны", — заверил Кравцов.
В школах страны действуют правила Роспотребнадзора: проверка температуры, закреплённые за классами кабинеты и перемены в разное время.
В Карачаево-Черкесии запретили работу 14 предприятий
В Карачаево-Черкесии ведётся регулярный мониторинг ситуации на объектах оказания услуг населению и в торговых предприятиях.
Специалисты управления Роспотребнадзора выявляют нарушителей мер безопасности, которые установило санитарное ведомство в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, по сообщению оперативного штаба республики, закрыты уже 14 предприятий.
Кремль: основания для возвращения к самоизоляции отсутствуют
Несмотря на растущие случаи заражения коронавирусом в стране, на сохраняющиеся во многих регионах режимы повышенной готовности, в Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения к самоизоляции. Заявление Дмитрия Пескова приводит "РИА Новости".
По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся. Он также напомнил, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения. Эта работа велась под строгим контролем правительственного штаба и в ней еженедельно принимал личное участие президент Владимир Путин.
"Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", — подчеркнул Песков.
Напомним, вчера из-за вспышки коронавируса в Сибирском федеральном университете были экстренно госпитализированы десятки студентов.
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