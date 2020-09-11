Красивое тело и чистая кожа: Виктория Бекхэм рассказала о своей любимой диете

Фотографии с сайта pixabay.com и из аккаунта victoriabeckham в Instagram

Виктория Бекхэм поделилась своими секретами красоты и здоровья; публикуем лучшие рецепты на завтрак, обед и ужин от звезды.

Виктория Бекхэм рассказала, как поддерживает своё тело в отличной форме и очищает кожу правильным рационом питания. Свои рецепты красоты звезда опубликовала в аккаунте соцсети Instagram.

Своё утро модель начинает со стакана воды и смузи «Зелёный монстр» из свежих зелёных овощей и фруктов.

Рецепт довольно прост. Смешиваем в блендере один пучок шпината, один киви, одну чайную ложку сока лимона, половину небольшой брокколи, одно зелёное яблоко и одну столовую ложку чиа.

Зелёный смузи улучшает метаболизм и помогает выводить токсины, за счёт чего лишние калории сжигаются.

Виктория Бекхэм считает, что завтрак – главный приём пищи. Поэтому после смузи она съедает тарелку цельнозерновых хлопьев с миндальным молоком.

А вот в обед модели обязательно входит стейк из лосося, приготовленный на пару.

Как правило, звезда добавляет к нему любимый салат из шпината.

Бекхэм отмечает, что включила рыбу, богатую Омега-3, в свой рацион не только чтобы похудеть, но и для здоровья кожи.

«У меня были проблемы с кожей, и дерматолог посоветовал мне есть лосося каждый день. Я переспросила: «Каждый день?» – и он ответил: «Да, каждый день. На завтрак, обед и ужин»», – поделилась модель.

Помимо лосося, звезда также ест авокадо, которое богато полезными для кожи жирами и антиоксидантами.

Ужинает Виктория Бекхэм небольшим кусочком лосося вместе с зелёным салатом. Звезда категорически исключила молочное и сладкое из своего рациона. В различных интервью модель не раз говорила, что из-за этих продуктов плохо себя чувствовала.

Важной частью жизни Виктории Бекхэм являются также тренировки. Кроме того, чтобы поддерживать энергетический баланс, она принимает комплекс витаминов, подобранный специалистом, а также одну чайную ложку цветочной пыльцы, которая содержит 22 аминокислоты и 28 минералов, в день.

Стоит отметить, что Виктория Бекхэм не считает, что сидит на диете. Звезда называет свою систему питания частью здорового образа жизни.

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