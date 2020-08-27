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Краснодарец, держащий нелегальный серпентарий, упустил питона: змея перепугала соседей

сегодня 00:58

Фото Михаил Баевский

Домашние питомцы – кошки, собаки, хомяки; некоторые держат куда более экзотичные виды.

Питон уполз в Краснодаре из нелегального серпентария в квартире, бед не натворил, но соседей напугал. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Женщина, обнаружившая рептилию на внешнем блоке сплит – системы, вызвала сотрудников МЧС. Они локализовали пресмыкающееся. Было установлено, что змея уползла из соседней квартиры. В помещении поджидал сюрприз: ещё 16 змей, включая краснокнижных и охраняемых международным законодательством из-за угрозы исчезновения. Как выяснилось. Хозяин незаконного серпентария выращивал змей на продажу и ему ещё предстоит ответить по закону за свои деяния. Рептилии изъяты и переданы в зоопарк.

Напомним, 27 августа змея всполошила двор в Новосибирске.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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