Кремль прояснил вероятность скорого возобновления режима самоизоляции по всей России

Фото pixabay.com

Песков опроверг слухи о возобновлении режима самоизоляции; в Кремле гибко относятся к росту числа инфицированных коронавирусом в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное возобновление по всей России режима самоизоляции. Как уверяет представитель Кремля, оснований для подобных мер в настоящее время нет.

«Основания для каких-то слухов в настоящее время нет», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что система здравоохранения РФ в настоящее время мобилизована и это позволяет более гибко относиться к росту числа инфицированных коронавирусом.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5 762 жителей 83 российских регионов. Всего, по состоянию на 17 сентября, заболевание выявили у 1 085 281 человека. За весь период в РФ от коронавируса скончался 19 061 пациент (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5754 за сутки).

Напомним, случаи заражения коронавирусом с начала учебного года выявили уже в 25 школах Кузбасса, пять учебных заведений региона полностью перевели на дистанционное обучение.