ЛДПР определилась со списком депутатов в заксобрание Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирское отделение ЛДПР рассказало, как распределило свои мандаты; шесть членов партии займут места в региональном парламенте.

Отделение ЛДПР в Новосибирской области определило список кандидатов, которые войдут в местное заксобрание. Об этом сообщил «Московский комсомолец в Новосибирске» со ссылкой на местное отделение ЛДПР.

На выборах в Законодательное собрание Новосибирской области партия ЛДПР заняла третье место с результатом в 13,36 % голосов. Благодаря этому шесть представителей партии станут депутатами по партийным спискам. По одномандатным округам кандидаты от ЛДПР не победили ни в одном округе.

Места в заксобрании займут следующие представители партии: координатор Новосибирского отделения ЛДПР Александр Щербак; депутат Маслянинского райсовета Роман Казаков; помощники депутата Государственной думы РФ Дмитрия Савельева Анастасия Александрова и Евгений Шабалинский; депутат заксобрания шестого созыва, заместитель председателя по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Суворов и руководитель волонтёрского движения ЛДПР в Новосибирской области Наталья Красовская.

Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, шедший под номером 1 в областном списке, и Евгений Лебедев, победивший по округу № 2 на выборах депутатов горсовета, отказались от кресел депутатов в региональном парламенте.

Напомним, избирком опубликовал окончательные итоги выборов в новосибирское заксобрание.