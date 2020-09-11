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ЛДПР определилась со списком депутатов в заксобрание Новосибирской области

сегодня 13:13

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирское отделение ЛДПР рассказало, как распределило свои мандаты; шесть членов партии займут места в региональном парламенте.

Отделение ЛДПР в Новосибирской области определило список кандидатов, которые войдут в местное заксобрание. Об этом сообщил «Московский комсомолец в Новосибирске» со ссылкой на местное отделение ЛДПР.

На выборах в Законодательное собрание Новосибирской области партия ЛДПР заняла третье место с результатом в 13,36 % голосов. Благодаря этому шесть представителей партии станут депутатами по партийным спискам. По одномандатным округам кандидаты от ЛДПР не победили ни в одном округе.

Места в заксобрании займут следующие представители партии: координатор Новосибирского отделения ЛДПР Александр Щербак; депутат Маслянинского райсовета Роман Казаков; помощники депутата Государственной думы РФ Дмитрия Савельева Анастасия Александрова и Евгений Шабалинский; депутат заксобрания шестого созыва, заместитель председателя по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Суворов и руководитель волонтёрского движения ЛДПР в Новосибирской области Наталья Красовская.

Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, шедший под номером 1 в областном списке, и Евгений Лебедев, победивший по округу № 2 на выборах депутатов горсовета, отказались от кресел депутатов в региональном парламенте.

Напомним, избирком опубликовал окончательные итоги выборов в новосибирское заксобрание.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
выборы
ЛДПР

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