Лечила «мёртвые души»: завотеделением в новосибирской больнице пойдёт под суд

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В Новосибирске завотделением больницы № 2 создавала медкарты несуществующих больных; за это медик получала деньги от страховщиков.

В Дзержинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении бывшей заведующей колопроктологического отделения клинической больницы № 2, которая обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, с 10 сентября 2017 года по 4 сентября 2019 года обвиняемая сформировала медицинские карты на имя стационарных больных, в которые внесла заведомо ложные сведения о прохождении ими лечения в условиях стационара колопроктологического отделения. Затем она подделала в них подписи от имени больных, удостоверила своими подписями правильность и достоверность сведений, осознавая, что пациенты лечения не проходили», — говорится в сообщении.

После сведения из ложных медкарт попадали в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области, который перечислял деньги за лечение несуществующих больных.

В результате на банковской счёт обвиняемой было перечислено более 240 тысяч рублей.

Напомним, заместителя министра энергетики России задержали за мошенничество.