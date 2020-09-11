«Матч ТВ» покажет домашние игры «Ростова» и «Динамо» в 8-м туре Тинькофф РПЛ

Фото предоставлено телеканалом «Матч ТВ»

Канал «Матч ТВ» покажет новые домашние игры российских клубов; ближайшая игра состоится 18 сентября.

18-21 сентября пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по футболу. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречи «Ростов» — «Ротор» и «Динамо» — «Ахмат». Игру в Ростове-на-Дону прокомментируют Роман Нагучев и Александр Аксенов. Ведущим в выездной студии выступит Михаил Моссаковский, а экспертами — Владимир Быстров и Сергей Балахнин. На матч в Москве назначение получили комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Меламед. Ведущий студии — Денис Казанский.

Ввиду долгого отсутствия «Ротора» в элите российского футбола с «Ростовом» он встречался в последний раз в РПЛ в 2004 году, когда победил дома 3:2 (один из мячей провел Валерий Есипов, легенда волгоградского футбола). Тренером дончан тогда был эксперт студии на грядущем матче ростовской команды Сергей Балахнин. А 6 лет назад соперники играли в рамках 1/4 финала Кубка страны и «Ростов» взял верх на своём поле со счётом 3:0. Третий гол тогда забил, кстати, арендованный у «Спартака» Артем Дзюба.

«Динамо» в прошлом сезоне смогло набрать в матчах с «Ахматом» 4 очка. Бело-голубые сыграли вничью в Москве 1:1 и одолели грозненцев на выезде 3:2. Причём в обоих случаях счёт открывала команда из столицы Чечни. Отметим, что «Ахмат» не может победить «Динамо» с июля 2017 года.

В текущей таблице Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 5-е место (11 очков), «Ростов» — 7-е место (11 очков), «Ахмат» — 8-е место (10 очков), «Ротор» — 16-е место (2 очка).

Расписание трансляций матчей 8-го тура (указано московское время):

18 сентября

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Краснодар» — «Химки», комментатор Михаил Поленов

19 сентября

16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Урал» — «Зенит», комментаторы Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель

18:55 «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ростов» — «Ротор», комментаторы Роман Нагучев и Александр Аксёнов

20 сентября

13:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — ЦСКА, комментаторы Сергей Кривохарченко и Артем Кочешев

13:55 «Матч! Футбол 1», «Арсенал» — «Сочи», комментаторы Артем Шмельков и Дмитрий Жичкин

16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Рубин» — «Спартак», комментаторы Константин Генич и Роман Титов

18:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Локомотив» — «Тамбов», комментаторы Александр Шмурнов Семен Зигаев

21 сентября

18:55 «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Динамо» — «Ахмат», комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Меламед

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